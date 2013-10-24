Вдоль Ярославского шоссе высадят 700 деревьев

Весной Ярославское шоссе планируют озеленить. Вдоль магистрали высадят 700 деревьев разных пород. Об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Там, где посадке деревьев будут мешать подземные коммуникации, появятся кустарники.

Как сообщает объединенная редакция изданий мэра и правительства Москвы, деревья посадят на всех трассах города, где возводятся эстакады. Всего же до конца 2013 года запланировано высадить 28,5 тысяч деревьев и 27 тысяч кустарников, в будущем году - уже 40 тысяч деревьев.

В настоящее время Москва находится в числе самых зеленых мегаполисов мира таких, как Париж, Токио, Шанхай.