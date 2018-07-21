Ремонт дорожного покрытия начался на Рублевском шоссе в столице

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Комплекс городского хозяйства Москвы начал ремонт дорожного полотна на Рублевском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На этой неделе специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 километров", – цитирует чиновника РИА Новости.

После того, как на трассе установят новый бордюр, начнется замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах вдоль магистрали. Площадь работ на пешеходных дорожках составит 22 тысячи квадратных метров.

Общая площадь нового полотна составит порядка 210 тысяч квадратных метров. "После устройства верхнего слоя асфальта, в течение двух недель, работники ГБУ "Автомобильные дороги" приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Все работы проводят с частичным ограничением движения", – добавил заммэра.

По его словам, запланирован также ремонт участка Рублевского шоссе от МКАД до поселка Рублево. Там обновят около 13,5 тысячи квадратных метров дороги.