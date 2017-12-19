ЦОДД рекомендовал водителям быть внимательными на дороге из-за непогоды

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ЦОДД посоветовал столичным водителям быть внимательнее на дороге из-за сложных метеоусловий, сообщает пресс-служба организации.

По данным синоптиков, во вторник, 19 декабря, в столичном регионе высока вероятность осадков, образования тумана и гололедицы. В ЦОДД отметили, что в эти часы спецтехника коммунальных служб продолжает очищать дороги от снега.

Специалисты ЦОДД напомнили москвичам, что в непогоду возрастает вероятность ДТП. "По возможности просим отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в вечерний час пик – это позволит сделать поездку более прогнозируемой", – подчеркнули в центре. Также отмечается, что, несмотря на снегопад, городской транспорт работает в штатном режиме и готов к увеличению числа пассажиров.

Кроме того, в ЦОДД обратили внимание на тот факт, что в преддверии новогодних праздников число машин в городе возросло. В частности, был зафиксирован рост количества поездок в крупные ТЦ и в центр столицы, что вызвало значительные затруднения внутри Садового кольца.

Ранее МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и тумане. По данным метеослужб, в столице местами возможно налипание снега на проводах и деревьях, а также ухудшение видимости до 300–500 метров из-за тумана. В такую погоду пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.