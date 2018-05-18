ЦОДД предупредил о заторах на столичных дорогах из-за непогоды

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Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о возможных заторах вечером в пятницу из-за непогоды и уезжающих на дачи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя организации.

По данным специалистов ЦОДД, дожди будут идти в столице до конца пятницы, 18 мая. В организации попросили водителей быть внимательными на дорогах. Из-за непогоды также возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Затруднения уже наблюдаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетев магистралях по направлению в область.

Автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях или перенести их на более позднее время – после 20 часов. Водителям также посоветовали быть внимательными и осторожными на дорогах и не парковать машины около деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Предстоящей ночью в столицепройдет дождь, местами с грозой. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут 14–16 градусов. 19 мая в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.