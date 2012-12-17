На Инициативной улице появится новый пешеходный переход

На Инициативной улице в района дома 1, корпуса 3 будет построен новый пешеходный переход. Конкурс на определение подрядной организации объявил московский департамент строительства.

Согласно проекту, протяженность пешеходного перехода составит 34,5 метра, а ширина - 4 метра. Для защиты перехода от грунтовых вод предусмотрена двухслойная гидроизоляция с защитным слоем по перекрытию и стенам.

На строительство объекта будет выделено 7 месяцев с момента заключения госконтракта. Начальная (максимальная) стоимость работ - 89,4 миллиона рублей.

Напомним, в Москве за 2012-2014 годы планируется построить 90 и удлинить 18 подземных пешеходных переходов.