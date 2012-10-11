11 октября 2012, 20:08
Столичные власти проверят качество содержания дорог
ГКУ "Экспертавтодор" объявил открытые конкурсы на проведение экспертиз качества содержания дорог в зимний период 2013 года, говорится на сайте госзакупок.
Исполнитель тендера должен будет проверить состояние крупных городских магистралей, МКАД и дорог административных округов.
Общая сумма лотов – более 33 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Победителю конкурса предстоит провести визуальное обследование дороги, фотосъемку выявленных нарушений и дефектов, а также подготовить отчет по результатам экспертизы.
Подведение итогов конкурса состоится 9 ноября.
Ссылки по теме