Столичные власти проверят качество содержания дорог

ГКУ "Экспертавтодор" объявил открытые конкурсы на проведение экспертиз качества содержания дорог в зимний период 2013 года, говорится на сайте госзакупок.

Исполнитель тендера должен будет проверить состояние крупных городских магистралей, МКАД и дорог административных округов.

Общая сумма лотов – более 33 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Победителю конкурса предстоит провести визуальное обследование дороги, фотосъемку выявленных нарушений и дефектов, а также подготовить отчет по результатам экспертизы.

Подведение итогов конкурса состоится 9 ноября.