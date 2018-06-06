06 июня 2018, 17:17Город
Движение транспорта от Кузнецкого моста до Страстного бульвара перекрыто
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Движение транспорта от Кузнецкого моста до Страстного бульвара перекрыли из-за пожара. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.
Сотрудники ЦОДД предупредили автомобилистов о полном перекрытии участка Большой Дмитровки от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Водителям рекомендовали делать объезд по Тверской улице.
ул. Большая Дмитровка, 7/5 - возгорание кровли. Движение полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Объезжайте по Тверской улице.— ЦОДД (@gucodd) 6 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что на Большой Дмитровке загорелась кровля Дома педагогической книги. Очевидцы рассказали, что с крыши здания валит дым. На место ЧП уже прибыли пожарно-спасательные подразделения.