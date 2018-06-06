Движение транспорта от Кузнецкого моста до Страстного бульвара перекрыто

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Движение транспорта от Кузнецкого моста до Страстного бульвара перекрыли из-за пожара. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Сотрудники ЦОДД предупредили автомобилистов о полном перекрытии участка Большой Дмитровки от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Водителям рекомендовали делать объезд по Тверской улице.

ул. Большая Дмитровка, 7/5 - возгорание кровли. Движение полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Объезжайте по Тверской улице. — ЦОДД (@gucodd) 6 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что на Большой Дмитровке загорелась кровля Дома педагогической книги. Очевидцы рассказали, что с крыши здания валит дым. На место ЧП уже прибыли пожарно-спасательные подразделения.