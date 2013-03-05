Поперечные дороги в Новой Москве станут четырехполосными

Городские власти намерены реконструировать четыре трассы в Новой Москве. Так, двухполосные дороги, образующие поперечные связки между Минским, Киевским, Калужским и Боровским шоссе, расширят до четырех полос движения, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

"Проект планировки дороги от Минского шоссе через деревни Митькино, Крекшино, Ивановское, Рогозинино, Верховье до города Троицк предлагается выполнить за 7,36 млн рублей - это максимальная цена госконтракта. Протяженность проектируемого участка магистрали - 19 км, площадь в границах разработки проекта планировки линейного объекта составляет 280 га", - говорится в сообщении.

За 3,92 млн рублей участникам тендера предложено подготовить решение по расширению Внуковского шоссе, которое соединяет Минское и Боровское шоссе.

Расширение до четырех полос ждет дорогу, соединяющую Боровское и Киевское шоссе от деревни Рассказовка до города Московский. Цена исполнения государственного контракта составляет 3,78 млн рублей.

Автодорогу от Киевского шоссе до Калужского шоссе на протяжении 4,7 км до поворота на Хованское кладбище также реконструируют, еще 4,2 км трассы планируется построить. Проект планировки этого участка оценивается почти в 12 млн рублей.