Алабяно-Балтийский тоннель откроют весной 2013 года

Алабяно-Балтийский тоннель на севере столицы могут запустить весной 2013 года. В настоящий момент узкие улицы на въезде и выезде не позволяют полноценно запустить его.

"Мероприятие по расширению Большой Академической мы планируем закончить в конце первого квартала следующего года", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках II Московского урбанистического форума "Мегаполис в масштабе человека".

Алабяно-Балтийский тоннель соединит улицы Алабяна и Большую Академическую. Движение в нем будет осуществляться по трем полосам в каждую сторону.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, Волоколамским и Ленинградским тоннелями и Замоскворецкой веткой столичного метрополитена.