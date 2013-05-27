Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2013, 17:45

Город

Замена домофона в жилом доме на востоке столицы

Фото: Читатель M24.ru

О том, как произвели замену домофона в жилом доме на востоке столицы, сетевому изданию M24.ru рассказал читатель Дмитрий.

"По адресу улица Халтуринская дом №19, подъезд №1 произвели замену домофона", - пишет читатель Дмитрий.

На фото можно увидеть, что старый домофон был вырезан из двери и был заменен на новый.


Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

домофоны коммунальные службы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика