Замена домофона в жилом доме на востоке столицы

Фото: Читатель M24.ru

О том, как произвели замену домофона в жилом доме на востоке столицы, сетевому изданию M24.ru рассказал читатель Дмитрий.

"По адресу улица Халтуринская дом №19, подъезд №1 произвели замену домофона", - пишет читатель Дмитрий.

На фото можно увидеть, что старый домофон был вырезан из двери и был заменен на новый.



