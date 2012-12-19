Список должников теперь доступен в социальных сетях - ФССП

Федеральная служба судебных приставов разработала приложение для социальных сетей. Это сделано с целью популяризации банка данных исполнительных производств сайта ФССП, говорится в пресс-релизе ведомства.

На данный момент проверить себя в списке должников могут пользователи двух социальных сетей - "В контакте" и "Одноклассники".

В следующем году пользователи смогут подписаться на мониторинг, который будет автоматически направлять запросы в банк данных исполнительных производств и при совпадении данных подписчика уведомлять его.

В ФФСП отмечают, что посещаемость сайта ведомства растет, так как в преддверии новогодних праздников россияне озабочены оплатой накопившихся долгов. В ведомстве напоминают, что через банк данных исполнительных производств можно погасить задолженность по Интернету.