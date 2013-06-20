Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2013, 11:55

Культура

В Культурном центре "ЗИЛ" выберут лучший дизайн-проект парка

20 июня в Культурном центре "ЗИЛ" состоится воркшоп (активное обучение) с дизайнерами. К участию приглашаются все, кто заинтересован в создании комфортного рабочего пространства в парке центра.

Мероприятие начнется в 16:30 с лекции искусствоведа Егора Ларичева о трансформации и разделении территории парков на зоны.

С 18:00 начнется работа в трех группах при участии известных дизайнеров. В 19:30 состоится презентация разработанных проектов, а в 20:30 начнется голосование и награждение победителей.

На площадке "Облако идей" в парке можно будет оставить свою идею на тему "Не просто парк". Победитель определится в результате он-лайн голосования.

Вход на мероприятие свободный.

Сайты по теме


дизайн воркшопы Культурный центр ЗИЛ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика