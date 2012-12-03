В Москве откроют 30 новых детских садов

До конца 2012 года в Москве появятся 30 детских садов

До конца 2012 в Москве появятся 30 детских садов, 47 уже открыли в течение года. Детям также обещают отдать здания, которые раньше использовали по другому назначению.

Ранее глава департамента образования Исаак Калина сообщал, что сейчас местами обеспечены все желающие. Очередь сохраняется только на территориях Новой Москвы. В конце ноября стало известно, что столичные власти объявили первые конкурсы на строительство детских садов за счет средств частных инвесторов.

Первые четыре детсада по концессионным соглашениям появятся на улице Таллинской, д. 15 в СЗАО, по Варшавскому шоссе, вл. 60 в ЮАО, улице Октябрьской, вл. 37 в СВАО и 7-й Кожуховской улице, д.18 в ЮВАО.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!