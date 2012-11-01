Заведующую детсадом в Москве подозревают в растрате 4,7 млн руб.

Заведующая одного из детских садов Москвы подозревается в растрате более 4,7 миллионов рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Заведующую обвиняют сразу по двум статьям: ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с 1 января 2009 по 31 мая 2012 года заведующая заключила фиктивные трудовые соглашения с пятью лицами. Однако фактически "мертвые души" свои обязанности не исполняли. При этом заведующая ежемесячно присваивала заработную плату, которая перечислялась на их счета.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.