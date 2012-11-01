Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01 ноября 2012, 16:52

Заведующую детсадом в Москве подозревают в растрате 4,7 млн руб.

детские сады криминал растрата

Заведующая одного из детских садов Москвы подозревается в растрате более 4,7 миллионов рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Заведующую обвиняют сразу по двум статьям: ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с 1 января 2009 по 31 мая 2012 года заведующая заключила фиктивные трудовые соглашения с пятью лицами. Однако фактически "мертвые души" свои обязанности не исполняли. При этом заведующая ежемесячно присваивала заработную плату, которая перечислялась на их счета.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ссылки по теме

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать