Выход с детской площадки упирается в парковку

Фото: Т. Шилова

Читательницу M24.RU удивляет благоустройство двора около дома 21 корпуса 1 по улице Маршала Катукова.

Как видно на фото, выход с детской площадки сделан на проезжую часть. Там же расположена парковка для большого числа автомобилей.

К тому же, по словам читательницы, сейчас один из элементов детской площадки пробил высоковольтный кабель. Но дети по-прежнему играют на этой площадке.

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