На строительство детских учреждений Подмосковья выделено 35 млрд руб.

На возведение новых детских учреждений в Подмосковье выделено 35 миллиардов рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев.

"Я напоминаю, что буквально год назад началась очень большая политическая кампания, результатом этой кампании стало подписание указов президентом в части решения наиболее важных, приоритетных сфер всей страны, всех регионов. Наш главный приоритет — выполнение указов президента", — передает РИА Новости слова Воробьева.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается решения проблем материнства и детства, в том числе строительства детских учреждений.

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