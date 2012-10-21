В детском центре на Таганке в вазе обнаружена ртуть

В детском центре технического творчества молодежи на Таганке обнаружена ртуть. Преподаватель нашел жидкий металл в одной из ваз.

"Накануне около 15:00 преподаватель обнаружил в одной из глиняных ваз, стоящих на полке, лужу жидкого металла", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Спасатели изъяли 5 миллилитров (около 60 грамм) ртути. Замеры показали, что содержание паров ртути в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию в несколько раз.

В классе была проведена демеркуризация.