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21 октября 2012, 14:46

Общество

В детском центре на Таганке в вазе обнаружена ртуть

В детском центре технического творчества молодежи на Таганке обнаружена ртуть. Преподаватель нашел жидкий металл в одной из ваз.

"Накануне около 15:00 преподаватель обнаружил в одной из глиняных ваз, стоящих на полке, лужу жидкого металла", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Спасатели изъяли 5 миллилитров (около 60 грамм) ртути. Замеры показали, что содержание паров ртути в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию в несколько раз.

В классе была проведена демеркуризация.

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