18 сентября 2012, 13:51

Общество

Родителям не запретят контролировать питание в детсадах Москвы

После внедрения в московских детсадах новых стандартов питания, которые вступят в силу с 2013 года, родители по-прежнему смогут контролировать процесс приготовления пищи для малышей, сообщила заместитель руководителя государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алеся Ткачева.

Согласно новым правилам, процессом закупки, поставки и приготовления еды в детских садах будет заниматься управляющая организация. Места поваров в дошкольных учреждениях займут сотрудники фирм-поставщиков продуктов, информирует РИА Новости.

При этом в ведомстве заверили, что качество продуктов и их обработки нисколько не ухудшится. На детсадовских кухнях не появятся полуфабрикаты, так как это не выгодно самим управляющим компаниям. Кроме того, в госинспекции намерены осуществлять дополнительный контроль за питанием дошколят.

"Я считаю, что ничего не изменится в области технологии приготовления. А контроль за этим может только улучшиться, так как с заведующей никто не снимал ответственности за детей", - прокомментировала нововведение заведующая детским садом №2528 Жанна Садовникова.

