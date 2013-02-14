Иномарка сбила девочку во дворе дома на юго-западе Москвы

Водитель Nissan Note сбил девочку на юго-западе Москвы, во дворе дома №8 по Соловьиному проезду.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Note, следуя по дворовому проезду, сбил девочку предположительно 11 лет, которая выбежала из-за припаркованной машины", — сообщил РИА Новости представитель группы оперативного информирования ГИБДД по Москве.

Ребенок с многочисленными травмами доставлен в больницу.