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14 февраля 2013, 23:17

Общество

Иномарка сбила девочку во дворе дома на юго-западе Москвы

Водитель Nissan Note сбил девочку на юго-западе Москвы, во дворе дома №8 по Соловьиному проезду.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Note, следуя по дворовому проезду, сбил девочку предположительно 11 лет, которая выбежала из-за припаркованной машины", — сообщил РИА Новости представитель группы оперативного информирования ГИБДД по Москве.

Ребенок с многочисленными травмами доставлен в больницу.

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