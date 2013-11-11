В Подмосковье разработали требования по содержанию детских площадок

В московской области появился документ с общими требованиями к обустройству и содержанию детских игровых площадок. В частности, там даны рекомендации по внешнему виду, материалам и отдельным деталям конструкций.

"Предусмотрены множество нюансов, позволяющих, при неукоснительном следовании им, свести к минимуму все возможные риски и сделать детскую площадку максимально безопасной для маленьких посетителей", - заявила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.

По ее словам, правительство обратило особое внимание на состояние детских площадок после нескольких несчастных случаев с детьми.

Если местные власти муниципальных образований включат новые требования в правовые акты по благоустройству территорий, то это даст возможность накладывать штрафы на ответственных лиц в случае несоблюдения принятых актов.