Тринадцатилетняя девочка повесилась из-за вызова родителей в школу

Тринадцатилетняя девочка повесилась в Москве из-за вызова родителей в школу. Трагедия произошла 9 ноября вечером.

"Следователи выяснили, что она была расстроена из-за того, что ее родителей вызвали в школу. Также известно, что в течение дня она несколько раз пыталась покончить с собой", – сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что девочка жила в благополучной семье.

Напомним, тело 13-летней школьницы было обнаружено около 17 часов 9 ноября в квартире жилого дома на бульваре Дмитрия Донского.

По факту суицида было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"