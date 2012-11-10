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10 ноября 2012, 13:21

Общество

Тринадцатилетняя девочка повесилась из-за вызова родителей в школу

Тринадцатилетняя девочка повесилась в Москве из-за вызова родителей в школу. Трагедия произошла 9 ноября вечером.

"Следователи выяснили, что она была расстроена из-за того, что ее родителей вызвали в школу. Также известно, что в течение дня она несколько раз пыталась покончить с собой", – сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что девочка жила в благополучной семье.

Напомним, тело 13-летней школьницы было обнаружено около 17 часов 9 ноября в квартире жилого дома на бульваре Дмитрия Донского.

По факту суицида было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"

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