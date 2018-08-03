Школьники-участники экологических викторин бесплатно отдохнут на Черном море

3 августа, 21:28
Фото: depositphotos/Pashtett
Учащиеся московских школ, которые принимали активное участие в экологических викторинах, проектах и акциях департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, отправятся отдыхать на черноморском побережье Краснодарского края.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, с 5 по 20 августа на базе пансионата "Восток" для них подготовили научно-исследовательскую программу "Экологический лагерь".
В рамках программы школьникам расскажут об охране окружающей среды, о деятельности заповедников и национальных парков, а также проведут экологический турнир и викторину.
Также ребята смогут поехать на экскурсию по дендропарку, посмотреть тематические документальные фильмы, познакомиться с экосистемой Черного моря.
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