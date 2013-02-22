В Миусском сквере высадят липы, яблони и кусты боярышника

Деревья, вырубленные во время строительства теплотрассы в Миусском сквере, компенсируют новыми. Префектура Центрального округа приняла решение озеленить сквер. Вокруг дома № 5 по Миусской площади вскоре высадят 13 лип, 17 яблонь, 133 куста боярышника.

Уже подготовлена схема благоустройства сквера с учетом пожеланий жителей района. Она передана на согласование инициативной группе и в муниципальное собрание Тверского района.

Напомним, вырубка деревьев в сквере из-за прокладки теплотрассы вызвала широкий общественный резонанс. По словам префекта ЦАО Виктора Фуера, вопрос создал серьезную социальную напряженность в Тверском районе, испытывающем острый дефицит в зеленых насаждениях. Чиновник также отметил, что инвестору было рекомендовано провести компенсационное озеленение.