Жириновский сравнил криптовалюту с "МММ"

Фото: фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан не покупать биткоины. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
"Не повторяйте ошибку тех, кто в свое время поддался на соблазн взять валютную ипотеку, втянулся в "МММ" или другие финансовые пирамиды. Как тяжело сегодня многим из них. Это решение очень серьезно испортило жизнь тысячам, потому что их долги фактически удвоились", – говорится в сообщении.
По мнению политика, биткойн – это авантюра, "о которой многим, возможно, придется сожалеть". Он также посоветовал вкладывать деньги в проекты, механизм работы которых они не понимают.
Жириновский отметил, что меньше одного процента всех владельцев биткойна обладают 90 процентами от всего объема этой криптовалюты. Они могут заработать, а для большинства биткойн – просто лотерея.
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