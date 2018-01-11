Курс биткойна упал до 13 тысяч долларов

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Биткойн подешевел до 13 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, к 07:54 по московскому времени самая популярная криптовалюта подешевела на 8,7 процента – до 13,13 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex биткойн опускался на 6,3 процента – до 13,36 тысячи, на GDAX – на 6,3 процента, до 13,47 тысячи, а по данным портала Coindesk – на 11 процентов, до 13,25 тысячи.

Падение произошло на фоне заявлений Сеула о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами. Таким образом Южная Корея планирует ограничить спекуляции на рынке.

Капитализация рынка криптовалют составляет 628,5 миллиарда долларов, на долю биткоина в настоящий момент приходится примерно 35 процентов.