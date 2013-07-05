Стоимость материалов для строительства метро в Москве снизили на 12%

Московским властям удалось снизить стоимость ряда материалов на участке строительства метро от станции "Лермонтовский проспект" до станции "Жулебино" на 12%, информирует пресс-служба Москомэкспертизы.



Ведомство рассмотрело представленные расчетно-калькуляционные материалы, обосновывающие стоимость изготовления изделий из нержавеющей стали для строительства станций.



"На основании проверки корректности расчетов окончательная стоимость, согласованная Комитетом, составляет 38 млн руб. c НДС. При этом экономия только по этим изделиям на данном участке строительства метрополитена оценивается в 4,5 млн руб. с НДС или 12% от первоначально заявленной стоимости", - говорится в сообщении.



Отметим, из нержавеющей стали будут выполнены архитектурные элементы, расположенные на участках платформы и в вестибюлях этих станций: скамьи, ограждения лестниц.