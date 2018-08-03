Закон о госпошлине за загранпаспорт и водительские права вступил в силу

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Закон, повышающий госпошлину за загранпаспорт нового образца и за регистрацию транспортных средств, вступил в силу 3 августа, передает Агентство "Москва".
Госдума приняла закон 21 июня, Советом Федерации одобрил его 27 июня, президентом РФ подписан документ 4 июля.
По закону, при получении загранпаспорта нового образца, с наличием электронного носителя информации придется заплатить 5 тысяч рублей. Ранее за документ платили 3,5 тысячи рублей.
Для гражданина РФ в возрасте до 14 лет госпошлина за паспорт нового поколения 2,5 тысячи рублей. Прежде платили 1,5 тысячи рублей.
За свидетельство о регистрации ТС нового формата, изготовленного на пластиковой основе, потребуется заплатить 1,5 тысячи рублей, вместо прежних 500 рублей.
При получении водительских прав нового образца госпошлина составит 3 тысячи рублей, вместо прежних 2-х тысяч.
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