Проект газификации новой Москвы обойдется в 21 млн рублей

Московские власти выделят более 20 миллионов рублей на разработку документации и инженерные изыскания для газоснабжения новой Москвы. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

Речь идет об открытом конкурсе на выполнение работ "по разработке землеустроительной документации, выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации для газоснабжения объектов в Новомосковском и Троицком административных округах".

В перечень объектов, которые предстоит газифицировать подрядчику, в том числе некоммерческие садовые товарищества. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21 миллион 619 тысяч 824 рубля.

Заявки принимаются до 24 сентября. Итоги конкурса будут подведены 1 октября.