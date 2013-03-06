Форма поиска по сайту

06 марта 2013, 17:11

Культура

У Киевского вокзала задержали нелегальных продавцов цветов

Полиция 5 марта провела рейд по пресечению несанкционированной торговли цветами на площади у Киевского вокзала. Задержаны более 70 нарушителей.

В отношении 24 из них были составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Еще 43 человека были привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

МВД обращается к москвичам с просьбой не поощрять незаконную торговлю, покупая цветы с рук.

