У цирка на проспекте Вернадского появится новый гендиректор

Конкурс на должность гендиректора Большого государственного московского цирка (БГМЦ) на проспекте Вернадского пройдет 14-15 ноября в Министерстве культуры РФ.

Об этом РИА Новости сообщили в самом министерстве. Заявки на участие в конкурсе подали пять человек, он будет проходить в два этапа. 14 ноября кандидаты пройдут тестирование и ответят на вопросы комиссии, а 15 ноября они пройдут собеседование, которое будет транслироваться на сайте министерства. После этого комиссия вынесет соответствующее решение.

Цирк на проспекте Вернадского - самый крупный в России, он оснащен пятью манежами. Здание было построено в 1971 году.

На протяжении 27 лет БГМЦ руководил Леонид Костюк, совмещая должности художественного руководителя и директора цирка. В феврале 2010 года Минкультуры сообщило на своем сайте о том, что не намерено продлевать трудовой договор с Костюком. Однако затем ведомство решило пойти навстречу Костюку, учитывая его грядущий 70-летний юбилей и заслуги перед цирковым искусством, и продлило с ним контракт до конца 2010 года.

С 1 января 2011 года Костюк остался работать в цирке на Вернадского в качестве худрука, а на должность директора цирка министерство решило назначить Анатолия Марчевского - в прошлом известного клоуна, а ныне директора и худрука Екатеринбургского цирка.

Но и Костюк, и коллектив цирка выступили против назначения Марчевского на пост директора. По их словам, Минкультуры объясняло необходимость смены директора омоложением руководящего состава, при этом Марчевский - почти ровесник Костюка.

В результате с 1 августа 2011 года и.о. гендиректора назначили бывшего руководителя Тюменского цирка Фаина Халилова. 21 сентября 2012 года Халилова была выбрана на пост гендиректора Росгосцирка. Поэтому БГМЦ остался без директора до завершения конкурса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!