Против чиновницы, закрывшей жильцов на замок, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замруководителя инженерной службы района Восточное Бирюлево. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы.

По версии следствия, 8 сентября 2012 года подозреваемая пришла в дом по улице Бирюлевской, чтобы установить лиц, проживающих в одной из квартир. Узнав, что там живут женщина с внучкой, чиновница потребовала от них покинуть квартиру. Однако жильцы ей отказали, и тогда она закрыла их на замок.

Потерпевшие более двух часов не могли покинуть квартиру, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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