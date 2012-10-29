29 октября 2012, 13:37Следствие
Против чиновницы, закрывшей жильцов на замок, возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замруководителя инженерной службы района Восточное Бирюлево. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы.
По версии следствия, 8 сентября 2012 года подозреваемая пришла в дом по улице Бирюлевской, чтобы установить лиц, проживающих в одной из квартир. Узнав, что там живут женщина с внучкой, чиновница потребовала от них покинуть квартиру. Однако жильцы ей отказали, и тогда она закрыла их на замок.
Потерпевшие более двух часов не могли покинуть квартиру, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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