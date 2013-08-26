Москвичи выиграли три золота на чемпионате мира по борьбе

Московские спортсмены выиграли три золотых медали на чемпионате мира по вольной борьбе среди кадетов. Соревнования проходили в сербском местечке Зренянин.

В категории до 76 килограммов победу одержал москвич Знаур Коциев, одолевший Балраджа Балжадра из Индии, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Чемпионом мира также стал воспитанник СДЮСШОР №64 Азамат Тахоев.

В соревнованиях женщин в категории до 46 килограммов победу одержала Зайнаб Магомедова, которая в финальном поединке взяла верх над украинкой Оленой Кремзер.