Две россиянки вышли в финал соревнований по метанию копья

Две россиянки квалифицировались для участия в финале в метании копья на Чемпионате мира в Москве. Россию представляют Мария Абакумова и Виктория Сударушкина.

Абакумова квалифицировалась с результатом 69,09 метра при нормативе в 61,50 метра. Сударушкина метнула копье на 62,20 метра и также прошла в финал.

Отметим, что Абакумова является действующей чемпионкой мира.

Финал соревнований в метании копья пройдет 18 августа в 16.00.