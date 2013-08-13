Россиянки не сумели выйти в финал барьерного бега на 400 метров

Россиянки Наталья Антюх и Ирина Давыдова не сумели квалифицироваться для участие в финале бега на 400 метров с барьерами. Таким образом, финал в этой дисциплине пройдет без участия российских спортсменок.

Антюх продемонстрировала шестое время в своем забеге, а Давыдова пришла к финишу седьмой.

Лучшее время в полуфинале показала чешская спортсменка Зузана Хейнова - 53.52 секунды.

Финал в беге на 400 метров с барьерами состоится 15 августа в 20.45