Елена Исинбаева продолжит карьеру после рождения ребенка

Елена Исинбаева после победы на Олимпиаде-2008. Фото: ИТАР-ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева берет перерыв для создания семьи и рождения ребенка. В будущем Исинбаева намерена вернуться в спорт и выиграть все возможное "золото" на различных первенствах.

Ранее спортсменка заявила, что Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве будет последним этапом ее карьеры, однако теперь Исинбаева изменила решение и пообещала, что завершит спортивные выступления, только если не сможет восстановиться после перерыва, сообщает агентство РИА Новости. Следующий сезон спортсменка намерена пропустить.

Накануне Елена Исинбаева легко прошла в финал Чемпионата мира, преодолев планку на высоте 4,55 метра с первой попытки. Во время объявления участниц стадион взорвался овацией, стоило диктору назвать ее фамилию. Прославленной спортсменке принадлежит 28 мировых рекордов. Свое первое Олимпийское "золото" Исинбаева получила еще в 2004 году.