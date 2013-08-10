Три спортсменки из России вышли в финал в прыжках в длину

Три россиянки вышли в финал в прыжках в длину на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в "Лужниках". Медали в этом виде спорта будут разыграны 11 августа.

Россиянки Дарья Клишина, Елена Соколова и Ольга Кучеренко преодолели квалификацию в прыжках в длину. Клишина в своей лучшей попытке показала результат в 6,70 метра и заняла пятое место, Елена Соколова прыгнула на такое же расстояние, а Кучеренко стала десятой, улетев в одной из попыток на 6,59 метра.

Четвертая из наших спортсменок - Людмила Колчанова - не смогла преодолеть квалификационный барьер.

Дальше всего прыгнула британка Сара Проктор - 6,85 метра.