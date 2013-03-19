Россиянка Чепсаракова стала чемпионкой Европы по борьбе

Россиянка Валерия Чепсаракова выиграла золото на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Тбилиси. В финальном бою наша спортсменка в двух раундах одолела британку Яну Стадник.

Чепсаракова выступает в весовой категории до 48 килограмм. В финале россиянка встречалась со Стадник и одолела ее со счетом 1:0, 1:0, сообщает "Весь спорт".

Обладателями бронзы стали немка Жаклин Шеллин и Патимат Багомедова из Азербайджана.

Также 19 марта определятся призеры в вольной борьбе в категориях до 66 и до 96 килограммов. Двое россиян претендуют на бронзу.