До 2015 года в ЦАО появится новая праздничная подсветка

В центральной части Москвы проводится работа по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления, информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как уточнили в ведомстве, уже проведены работы по устройству праздничного светового оформления в сквере на Болотной площади и на Ленинском проспекте, на улице Большая Якиманка, на мосту Белорусского вокзала и Новоарбатском мосту.

"В следующем, 2013 году, планируется завершить монтаж иллюминации на Проспекте мира, на фасадах отдельных домов центра столицы, а также провести проектно-изыскательские работы для размещения гирлянд на улицах Долгоруковская, Новослободская и Бутырская, на Бульварном кольце, Комсомольском проспекте. Устройство иллюминации на этих улицах планируется завершить в 2014 году", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на территории центрального округа в праздничные дни эксплуатируется 36 объектов праздничной иллюминации, включая фасады зданий, иллюминации на световых опорах, а также электрогирлянды на мостах.

Полностью завершить обустройство праздничного освещения в ЦАО планируется до 2015 года.