Реконструкция четырех скверов завершается в центре Москвы

Реконструкция сразу четырех скверов завершится в Центральном округе Москвы до конца этого года.

Работы по восстановлению скверов ведутся на участке Садового кольца от Калужской до Триумфальной площади. Сейчас завершается реконструкция скверов на площади Ильича (шоссе Энтузиастов), улице Рогожский вал, а также Милютинского парка на улице Новорязанской.

В скверах на улице Рогожский вал и на площади Ильича основные работы по благоустройству уже выполнены. Сейчас идут работы по уходу за зелеными насаждениями, не прижившеся будут заменены осенью.

В Милютинском парке идет обустройство дорожек и тропинок, освещения, газонов и строительство детской площадки.