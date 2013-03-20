Напротив Храма Священномученика Климента сносят историческую ограду

Фото:Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Артем пишет, что около станции метро "Третьяковская" владельцами кафе сноситься историческая ограда здания.

"По адресу Климентовский переулок, дом №14 сносится историческая ограда дома, который находится напротив Храма Священномученика Климента, Папы Римского. В этом переулке уже сложившаяся застройка, а хозяева заведения так варварски разрушают ограду," - сообщает читатель.

