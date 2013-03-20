Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта 2013, 17:09

Город

Напротив Храма Священномученика Климента сносят историческую ограду

Фото:Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Артем пишет, что около станции метро "Третьяковская" владельцами кафе сноситься историческая ограда здания.

"По адресу Климентовский переулок, дом №14 сносится историческая ограда дома, который находится напротив Храма Священномученика Климента, Папы Римского. В этом переулке уже сложившаяся застройка, а хозяева заведения так варварски разрушают ограду," - сообщает читатель.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.

цао снос новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика