20 марта 2013, 17:09Город
Напротив Храма Священномученика Климента сносят историческую ограду
Фото:Читатель M24.ru
Читатель M24.ru Артем пишет, что около станции метро "Третьяковская" владельцами кафе сноситься историческая ограда здания.
"По адресу Климентовский переулок, дом №14 сносится историческая ограда дома, который находится напротив Храма Священномученика Климента, Папы Римского. В этом переулке уже сложившаяся застройка, а хозяева заведения так варварски разрушают ограду," - сообщает читатель.
