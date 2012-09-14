В ЦАО стартует эксперимент по раздельному сбору мусора

В Центральном округе столицы (ЦАО) 24 сентября стартует эксперимент по раздельному сбору мусора - по девяти адресам установят специальные разноцветные контейнеры. Вывоз мусора будет начинаться с его сортировки внутри дома или квартиры, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

Подобная эко-инициатива направлена на привлечение внимания горожан к необходимости создания системы раздельного сбора бытовых отходов и формирования базы вторичных сырьевых ресурсов.

"По девяти адресам будут установлены малогабаритные транспортные средства с контейнерами разного цвета, куда жители смогут выбрасывать картон, бумагу, стеклянные и пластиковые бутылки, а также металлические банки, - материалы, которые можно подвергнуть вторичной переработке, то есть отдельно - стеклянная тара, отдельно металлолом, отдельно макулатура и древесина, отдельно продуктовые отходы", - отмечается в релизе.

По данным пресс-службы, автомобили с контейнерами для раздельного сбора мусора будут установлены в районе дома № 2 по Мерзляковскому переулку; в районе дома № 11 а по Зубовскому бульвару; в районе дома № 26 по Мясницкой улице; в районе дома № 14 по Нижней Радищевской улице на пересечении с Садовым кольцом; в районе дома № 31 по Грузинскому валу; в районе дома № 2 по улице Шаболовка; а также на площади Курского вокзала, около кинотеатра "Пушкинский" на Страстном бульваре и на Старой площади возле станции метро "Китай-город".

Предполагается, что мусор будет раскладываться в квартире по разным пакетам в зависимости от его вида, только после этого он выносится на помойку. На первом этапе специальные контейнеры, предназначенные для сбора разных видов мусора, установят не вместо, а рядом с привычными контейнерными баками.

Если этот эксперимент пройдет успешно, власти введут раздельный сбор мусора на всей территории Центрального округа.

Добавим, 15 сентября в национальном парке "Лосиный остров" пройдет Всероссийская акция "Сделаем!" по уборке территории от мусора. Для всех участников будет проведен тренинг, на котором расскажут, как и для чего нужно сортировать отходы.

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