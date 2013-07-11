11 июля 2013, 09:52Город
В Центральном округе Москвы к 2016 году отремонтируют почти 30 зданий
В рамках программы по благоустройству Центрального округа столицы отремонтируют почти три десятка зданий. Завершить работы планируют к 2016 году.
Сейчас реставраторы и строители трудятся над главным корпусом Гнесинского музыкального училища. Сдать все четыре корпуса подрядчик пообещал в сентябре 2014 года.
Кроме здания на Знаменке отреставрируют и колокольню на Софийской набережной.
Также власти планируют закончить работы на нескольких долгостроях. Так, в конце года должны открыть театр Градского на Коровьем Валу. А в городских скверах этим летом высадят новые деревья и поставят вазоны.