11 июля 2013, 09:52

Город

В Центральном округе Москвы к 2016 году отремонтируют почти 30 зданий

Около 30 зданий отремонтируют в Центральном округе Москвы к 2016 году

В рамках программы по благоустройству Центрального округа столицы отремонтируют почти три десятка зданий. Завершить работы планируют к 2016 году.

Сейчас реставраторы и строители трудятся над главным корпусом Гнесинского музыкального училища. Сдать все четыре корпуса подрядчик пообещал в сентябре 2014 года.

Кроме здания на Знаменке отреставрируют и колокольню на Софийской набережной.

Также власти планируют закончить работы на нескольких долгостроях. Так, в конце года должны открыть театр Градского на Коровьем Валу. А в городских скверах этим летом высадят новые деревья и поставят вазоны.

