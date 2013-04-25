Чемпион мира по боксу Бахтин завершил карьеру

Российский чемпион мира по версии IBO (Международная боксерская организация) Александр Бахтин принял решение завершить карьеру. Причиной такого решения стали рекомендации врачей.

"Я принял решение завершить боксерскую карьеру. Испытываю серьезные проблемы со здоровьем и точно не выйду на ринг в будущем. Попробую себя в политике", - приводит слова Бахтина Boxingscene.com.

После прошлогоднего сентябрьского боя с филиппинцем Роли Гаска Бахтин провел ночь в больнице. Он заявил, что после четвертого раунда дрался "на инстинктах", поскольку ничего не осознавал.

Всего на профессиональном ринге Бахтин провел 31 бой, во всех одержал победы, из них 12 - нокаутом.