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19 апреля 2012, 11:52

Спорт

В Москве пройдет турнир по боксу

20 апреля в 12:00 в ФОКе "Гелиос" пройдут финальные поединки Всероссийского турнира класса "А" по боксу, посвященного памяти звезд московского спорта.

В рамках турнира пройдет чествование олимпийских чемпионов, чемпионов мира и многократных призеров международных соревнований, в числе которых Борис Лагутин (двукратный олимпийский чемпион), Станислав Степашкин (олимпийский чемпион), Олег Григорьев (олимпийский чемпион). Вход на соревнования бесплатный.

бокс
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