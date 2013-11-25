В Долгопрудном обнаружен склад с боеприпасами времен ВОВ

В Подмосковье обнаружен склад оружия времен Великой Отечественной войны. Сотрудники полиции обнаружили гранаты, минометные мины и патроны в одном из гаражей в Догопрудном.

"Накануне в Долгопрудном в одном из гаражей были обнаружены боеприпасы времен ВОВ: 90 патронов, 14 гранат "Ф-1" и две минометные мины. Владелица гаража, местная жительница, пояснила, что сдает гараж в аренду мужчине 1978 года рождения, который занимается раскопками и поисками оружия времен ВОВ", - рассказал представитель пресс-центра МВД РФ РИА Новости.

В настоящее время полицейские разыскивают хозяина боеприпасов.