Более 18 тысяч квадратных метров асфальта заменили в 5-м квартале Капотни

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Больше 18 тысяч квадратных метров асфальта было заменено в 5-м квартале столичного района Капотня с начала 2018 года, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре ЮВАО, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проведены по адресам: Капотня, 5-й квартал, у д. 1, 3, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26.

Помимо этого, на территории заменили бортовой камень, реконструировали 16 контейнерных и бункерных площадок.

Ранее сообщалось, что в Капотне за 12 месяцев 2018 года установили более 50 опор дворового освещения. Все они подключены и работают исправно.

Отмечается, что на 2019 год в префектуру отправлена заявка на установку еще 53 опор освещения. Светлее станет на спортивных и детских площадках.

Фонари установят по адресам, которые выбирались на основании заявок местных жителей.