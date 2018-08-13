Москва построит более 400 детских и спортплощадок в садовых товариществах Подмосковья

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В садовых некоммерческих товариществах (СНТ) обустроят 200 площадок для детских игр и 200 спортивных площадок. Инфраструктура улучшится на территории более чем 30 муниципальных образований Московской области.

Работы уже начались на 255 объектах. Например, площадки уже появляются в Талдомском городском округе, городском округе Наро-Фоминск, городском округе Истра, городском округе Орехово-Зуево, Богородском городском округе, Солнечногорском муниципальном районе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Места подбирали с учетом пожеланий местных жителей и москвичей, у которых есть дети и внуки. Благодаря этому площадки расположены удобно и для жителей из близлежащих населенных пунктов.

Территории СНТ развивают по поручению Сергея Собянина, чтобы сделать их такими же комфортными как столичные районы для тех, кто уезжает за город на лето или живет там постоянно.

Работы идут в соответствии с соглашением, которое Москва и Московская область заключили в феврале 2018 года. Московские власти также помогут увеличить количество объектов благоустройства, социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в дачных поселках.

Теперь московские льготники и все пенсионеры могут бесплатно ездить на пригородных поездах, следующих в Подмосковье и обратно. По социальной карте москвича также можно бесплатно ездить на городском наземном транспорте в Московской области.

Кроме того, земли садоводов уже обеспечили водой: построены сети мелиорации на 700 гектарах, возведены очистные сооружения и водозаборные узлы. В СНТ будут бесперебойно подавать электричество, в том числе в проблемные поселки.