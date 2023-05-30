"Детский мир" завершил процедуру реорганизации компании

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Компания "Детский мир" завершила процедуру реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании ООО "ДМ". Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что ретейлер был лидером на рынке детских товаров в РФ и Казахстане.

"В рамках реализации плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес, объявленного в ноябре 2022 года, а также решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года, завершена процедура реорганизации компании", – отметили в компании.

Отмечается, что компания запустила программу по приобретению обыкновенных акций ПАО "Детский мир" у акционеров.

Ранее сообщалось, что основатель сети детских магазинов "Кораблик" Алексей Зуев совместно с консорциумом инвесторов стал владельцем 29,9% уставного капитала "Детского мира".

До этого отмечалось, что Павел Грачев и Михаил Стискин покинули совет директоров компании. Номинированный ими председатель совета Владимир Климанов не будет включен в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом собрании акционеров.

