09:52Экономика
"Детский мир" завершил процедуру реорганизации компании
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Компания "Детский мир" завершила процедуру реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании ООО "ДМ". Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
В сообщении отмечается, что ретейлер был лидером на рынке детских товаров в РФ и Казахстане.
"В рамках реализации плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес, объявленного в ноябре 2022 года, а также решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года, завершена процедура реорганизации компании", – отметили в компании.
Отмечается, что компания запустила программу по приобретению обыкновенных акций ПАО "Детский мир" у акционеров.
Ранее сообщалось, что основатель сети детских магазинов "Кораблик" Алексей Зуев совместно с консорциумом инвесторов стал владельцем 29,9% уставного капитала "Детского мира".
До этого отмечалось, что Павел Грачев и Михаил Стискин покинули совет директоров компании. Номинированный ими председатель совета Владимир Климанов не будет включен в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом собрании акционеров.
"Детский мир" может стать частной компанией – СМИ
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