Турецкие бизнесмены приедут в Москву осенью

Представители среднего и крупного бизнеса Анкары осенью посетят Москву. Визит предпринимателей приурочен к проведению Дней Анкары в российской столице.

Московская сторона выразила готовность продемонстрировать гостям городские площадки, подходящие для организации культурных мероприятий – фотовыставок, демонстраций костюмов времен Османской империи и концертов звезд турецкой эстрады. Кроме того, во время Дней Анкары будет организована встреча московских и турецких представителей бизнес-сообщества.

“Мы будем рады видеть у себя представителей среднего и крупного бизнеса Анкары. Это тот сегмент, который практически отсутствует в деловом сотрудничестве двух столиц. А ведь без муниципальной поддержки им трудно пробиться на внешний рынок. При этом у среднего и малого бизнеса немало интересных идей и предложений”, – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

В Москве рассчитывают на конструктивный разговор не только о достижениях, но и о перспективах сотрудничества двух мегаполисов, сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей.

В апреле 2015 года во время визита в Турцию Сергей Собянин и мэр Анкары Мелих Гекчек подписали программу сотрудничества на 2015–2017 годы, которая предусматривает обмен опытом и взаимные консультации по основным направлениям развития городского хозяйства.