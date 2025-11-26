Клуб Gazgolder прекратит работу в Москве

Фото: vk.com/gazgolderclub

Клуб Gazgolder на "Арме" объявил о закрытии. Финальная вечеринка "Рейв десятилетия", организованная совместно с лейблом Applique, пройдет 26 декабря, сообщили в телеграм-канале Gazgolder.

"Очень надеемся, что клуб когда-нибудь вернется, но уже в новом формате", – написали представители хаус-группы.

Кроме того, на сайте клуба Gazgolder анонсирована новогодняя вечеринка на 31 декабря. Заведение продолжит работу вплоть до конца текущего года. По данным издания "Антиглянец", клуб прекратит работу в январе 2026 года.

История Gazgolder началась в 2005 году, когда клуб открылся в Нижнем Сусальном на территории "Армы". За два десятилетия он завоевал статус одной из главных площадок столицы. Клуб тесно связан с лейблом Gaz, совладельцами которого выступают певцы Баста и Евгений Антимоний.

Gazgolder прославился как локальными диджей-сетами, так и выступлениями мировых звезд. На его сцене выступали такие международные хедлайнеры, как Tale of Us, Monolink, Jamie Jones, Bedouin, The Martinez Brothers и Dixon.

Ранее в клубе проводилась первая совместная выставка LUV Market и Corpus One. На ней более 30 молодых дизайнеров одежды, создателей украшений и аксессуаров представляли свои оригинальные работы. Также на сцене выступали Agata&Vlad Che, Mikhail Kobzar, Mark S, Sarabi, Cancelled и другие артисты.